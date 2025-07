Tchad : à N’Djamena, atelier de validation du Mécanisme de Gestion des Plaintes du projet PILIER

Le Projet PILIER a lancé, ce mercredi 17 juillet 2025 à Eden Park de Koundoul, un atelier de validation du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP). Cet atelier regroupe les maires des 10 arrondissements de N’Djamena, les membres du Comité Technique, les responsables du projet PILIER, les représentants du PNUD et les partenaires de mise en œuvre.



Dans son allocution d’ouverture, Hamid Bachar Taguibo, président du Comité Technique, a salué la mobilisation des parties prenantes. Il a rappelé que le MGP constitue un outil essentiel de gouvernance dans le cadre du projet, permettant d’assurer que toutes les plaintes et doléances des bénéficiaires soient prises en compte et traitées dans les délais exigés par les procédures en vigueur.



« Le MGP vise à garantir une gestion transparente des préoccupations des communautés, tout au long de la chaîne d’intervention du projet », a-t-il souligné, avant de déclarer ouvert l’atelier de validation.



De son côté, le représentant du coordinateur du projet PILIER, Chérif Adiguel, a exprimé sa satisfaction face au processus participatif ayant permis l’élaboration du MGP. Il a rappelé que ce mécanisme a été conçu grâce à des échanges avec les communautés locales, en lien avec l’équipe du projet PILIER et du PRECOM, dans le but d’identifier les mécanismes locaux de gestion des plaintes.



« Ce dispositif est essentiel pour favoriser une meilleure implication des populations dans les activités du projet », a-t-il affirmé. Le MGP permettra de recueillir non seulement les plaintes, mais aussi les demandes d’informations et les suggestions des parties prenantes.



Des comités de gestion des plaintes seront mis en place dans chaque arrondissement, à l’issue de cet atelier. L’atelier marque ainsi une étape importante vers une gouvernance inclusive et responsable du projet PILIER.