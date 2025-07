Tchad : rencontre de prise de contact du préfet du Kanem-Est avec les différentes couches de sa circonscription

Ce jeudi à Djara, chef-lieu du département du Kanem-Est, une étape importante dans la vie administrative locale s’est déroulée : le nouveau préfet Abakar Abderahim Eriteiro a tenu une réunion de prise de contact avec les forces vives du département. Cette rencontre intervient à peine trois jours après son installation officielle le 14 juillet 2025.



Cette première rencontre a réuni un éventail d’acteurs influents, notamment les chefs traditionnels, responsables administratifs, représentants de la jeunesse et des femmes, autorités militaires, leaders religieux et membres de la société civile.



Le préfet du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro, conscient des attentes pressantes qui pèsent sur son mandat, aurait mis l’accent sur des priorités claires qui sont la transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources publiques, pour renforcer la confiance des citoyens envers l’administration locale.



La protection de l’environnement est un focus sur la lutte contre les feux de brousse, qui menacent l’écosystème sahélien déjà fragile. Il est également question de mettre un point d’honneur sur la sécurité, la lutte contre le banditisme, la cohésion sociale et le renforcement des liens intercommunautaires.



Cette rencontre est aussi un signal fort qui est celui d’une gouvernance qui se veut participative et ancrée dans les réalités locales. Elle ouvre un espace de dialogue permettant aux citoyens et à leurs représentants d’exprimer leurs préoccupations, leurs aspirations et leurs propositions.



La démarche proactive pourrait être la clé d’une administration plus réactive, à l’écoute des besoins du terrain.