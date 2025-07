Tchad : Adoum Moustapha Brahimi installe le nouveau préfet de la Tandjile-Ouest

La nouvelle équipe du département de la Tandjile-Ouest, a pris officiellement service ce jeudi 17 juillet 2025. La cérémonie de passation des charges entre les deux préfets a été présidée par le gouverneur de la province de la Tandjilé.



Nommé à la tête du département de la Tandjile-Ouest, le 19 juin 2019, le général Doud Souleymane Ousmane totalise six ans au commandement à la tête de cette circonscription administrative. Il cède aujourd'hui son fauteuil à Ali Mahamat Sebey, nommé suite au décret N°1280 du 02 juillet 2025.



Intervient en premier à la cérémonie, le préfet sortant Doud Souleymane Ousmane, après avoir fait le bilan de son exercice, remercie le chef de l'État et encourage son prédécesseur à se battre pour la stabilité et la cohésion sociale.



Installant officiellement le nouveau préfet, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjile, Adoum Moustapha Brahimi félicite le préfet sortant pour son dévouement et rappelle l'entrant à ses tâches. Après la remise de l'étendard, symbole de commandement le préfet entrant de la Tandjile-Ouest, Ali Mahamat Sebey dit que ses portes sont ouvertes à tout le monde excepté les perturbateurs et les semeurs de divisions.



"Ce qui m'intéresse c'est le pays et non l'identité d'une personne ou de sa religion", a-t-il martelé. Il faut noter que c'est par la signature officielle des procès-verbaux que la cérémonie de passation des charges a pris fin. Signalons que le nouveau préfet, Ali Mahamat Sebey est riche d'expériences. Il fut nommé cinq fois sous-préfet et plus de trois fois à la tête des différents départements administratifs du pays.



Enfin, le préfet sortant, Doud Souleymane Ousmane a reçu deux attestations de mérite de la part des organisations des jeunes de la Tandjile-Ouest, témoignant ainsi sa bonne collaboration et son sens de dévouement au service de la population.