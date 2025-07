Tchad-Maroc : les deux pays surfent une bonne dynamique de coopération

Le mercredi 16 juillet 2025, Son Excellence Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'Étranger, a reçu à son cabinet SEM. Abdellatif Erroja, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc au Tchad.



Cette rencontre, sollicitée par le diplomate marocain, a permis d'évaluer l'état actuel de la coopération entre le Tchad et le Maroc.



Les discussions ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt mutuel notamment sur l'économie et le transport aérien. Un accent particulier a été mis sur l'importance des investissements marocains au Tchad, surtout avec le retour imminent de la compagnie Royal Air Maroc, dont le vol inaugural est programmé pour le 17 août prochain.



Le retour de la compagnie aérienne marocaine facilitera non seulement la connexion entre N'Djamena et Rabat, mais il offre aussi une option supplémentaire pour les voyageurs tchadiens.