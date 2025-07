Tchad : Benil, le stratège du rap tchadien qui monte en puissance

Il est l’un des artistes rap les plus constants et stratégiques de la scène tchadienne actuelle. À force de discipline, de patience et de persévérance, il s’est imposé comme une figure incontournable du hip-hop made in Tchad.



Loin des buzz passagers, Benil a choisi de bâtir sa carrière sur des fondations solides : un travail acharné et une proximité sincère avec son public. Son premier album Brakos, composé de 12 titres puissants, est une véritable radiographie de la société tchadienne.



Il aborde sans détour les maux sociaux, les injustices, la jeunesse désabusée et les rêves brisés, avec une plume aiguisée et une authenticité rare. Brakos a été salué pour sa profondeur et sa maturité artistique. Prouvant qu’il ne compte pas s’arrêter là, Benil est revenu récemment avec le single Dja Tana, en collaboration avec l’artiste Quenna.



Ce morceau, à la fois mélodieux et engagé, confirme sa capacité à se renouveler, tout en restant fidèle à ses convictions. Aujourd’hui, Benil ne court pas derrière la gloire : il l’attire par son sérieux, son message, et son identité musicale affirmée. Un exemple pour toute une génération d’artistes.



« Je veux faire de mon mieux pour porter la culture tchadienne au plus haut niveau. Chaque son, chaque mot que je pose, c’est pour valoriser notre identité. Le Tchad mérite d’être entendu et respecté dans le monde », a-t-il déclaré lors de son passage sur l'émission Alwidhainfo de podium de l'art.