Tchad : sortie imminente de Persévérance avec Mr Nan et Ngass David

La nouvelle collaboration tant attendue entre Mr Nan et Ngass David se confirme aujourd’hui à 19 heures. Avec à la clé, un titre inspirant et puissant : Persévérance.



En effet, la persévérance est cette force intérieure qui pousse à avancer malgré les épreuves, les chutes et les doutes. Dans ce titre, les deux artistes livrent un message fort : ne jamais abandonner, même quand tout semble s’effondrer.



C’est une ode à ceux qui continuent d’y croire, jour après jour, malgré les obstacles de la vie. Un morceau qui parle à toutes les générations et redonne foi en ses rêves. Le rendez-vous est pris à 19 heures pour découvrir ce son qui marquera les esprits.



Le public est appelé à être prêt, car Persévérance arrive.