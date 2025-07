Tchad : Triciana, la voix qui soigne les âmes

Dans l’univers du Slam tchadien, une étoile se lève avec éclat : Triciana. Jeune femme à la plume affûtée, elle transforme les douleurs en poésie et les silences en cris d’espoir.



À travers ses mots, elle panse les blessures invisibles et rallume la flamme chez ceux qui vacillent. Triciana ne parle pas, elle soigne. Ses textes, portés par une voix sincère, s’adressent aux cœurs brisés, aux âmes fatiguées, aux rêveurs tombés.



Elle invite chacun à se relever, à croire encore, à résister malgré tout. Pour elle, un monde sans musique serait une coquille vide. Car la musique, dit-elle, est la langue du cœur, le refuge des âmes blessées.



Dans ses slams, l’amour est une arme, la résilience un combat, et chaque mot posé, une victoire sur l’oubli. Triciana n’écrit pas pour plaire. Elle écrit pour vivre, pour guérir, pour transmettre. Son verbe est une arme douce, un baume puissant, un cri d’amour offert au monde.