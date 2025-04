Tchad : KIAM'S P, la voix imposante du rap tchadien

De son nom d'état civil Kaiamaye Prospère, connu sous le pseudonyme de KIAM'S P, il est un chanteur, rappeur et auteur-compositeur, né le 16 décembre 1995.



En effet, KIAM'S P débute sa carrière musicale en 2017 en tant que leader de son groupe. En 2022, il décide de se lancer en solo et sort son single intitulé Losa, qui conquiert rapidement le cœur du public tchadien.



Il collabore également avec plusieurs artistes tchadiens, notamment Lorenzo, H-Ten, Ji.oioél, ainsi qu'avec le collectif des étudiants sur un clip en featuring avec M6, intitulé M’y Lova. Avec persévérance et détermination, KIAM'S P continue d'évoluer dans l'industrie musicale tchadienne, en côtoyant les figures majeures du rap local.



Cette progression lui permet de participer à divers festivals nationaux, tels que New School Power, NdjamVi, Ndjam Hip-Hop, Tourasna, Urba Act, entre autres. Il a également assuré les premières parties d'artistes de renom comme Waïti, et a été tête d'affiche du New School Power. KIAM'S P incarne la relève du rap tchadien, avec un flow percutant et des textes inspirés.



Son talent brut et son charisme captivent un public de plus en plus large. Chaque morceau révèle une plume affûtée et une musicalité innovante. Son ascension fulgurante laisse présager un avenir au sommet du rap. Il est sans aucun doute l'une des futures grandes voix du hip-hop tchadien.



Lors de son passage sur Alwihda Info dans l'émission Podium de l'Art, le jeune rappeur a affirmé que 2025 sera son année, exhortant son public à rester à l'affût de ses prochains projets.