Tchad : Triciana, la figure emblématique du slam tchadien

« De la plume à la parole », tel est le titre du premier EP de Triciana, sorti le 16 août 2024. Derrière ce nom de scène se cache Neloumsey Béatrice, jeune artiste slameuse et poétesse tchadienne, aujourd’hui considérée comme la figure emblématique du slam au Tchad.



Championne nationale de slam, Triciana porte une voix singulière : celle de l’espoir pour les laissés-pour-compte. À travers ses textes engagés, elle prône l’égalité, la paix, la justice et l’amour. Elle aborde également des thématiques sensibles telles que les violences basées sur le genre (VBG), donnant une voix aux silences imposés.



Sa carrière a débuté par la participation à divers événements et festivals culturels au Tchad, avant de s’exporter dans la sous-région, notamment au Sénégal, au Cameroun et au Mali. Sa marque de fabrique ? Une poésie accessible, enracinée dans le vécu quotidien, portée par une parole simple, mais percutante. Elle n’hésite pas à théâtraliser ses prestations pour leur insuffler une énergie encore plus vibrante.



Parallèlement, Triciana porte un projet ambitieux baptisé « Girl for Green », qui sera lancé en 2025. Cette initiative vise à mobiliser des filles-mères autour de la préservation de l’environnement et de la promotion d’un monde plus vert.



Parmi ses performances les plus marquantes, on peut citer :

20 au 28 septembre 2023 : Atelier de slam poetry dans le cadre d’une mission avec le JRS Tchad ;

28 octobre 2023 : Women Success, 2ème édition ;

4 novembre 2023 : Festival Ndjam s’enflamme en slam ;

13 au 19 novembre 2023 : Résidence sur la justice climatique au festival Keur Massar à Dakar, Sénégal ;

30 novembre 2023 : 20ème anniversaire de Malaria Consortium ;

2 décembre 2023 : Festival NdjamVi ;

20 décembre 2023 : Cérémonie culturelle africaine en présence des ambassadeurs accrédités au Tchad ;

26 janvier 2024 : New School Power.



Par sa plume, sa voix et ses engagements, Triciana incarne une nouvelle génération d’artistes qui inspirent, en particulier les jeunes femmes tchadiennes.