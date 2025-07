Enseignement supérieur au Tchad : les réformes de Tom Erdimi saluées par le Chef du Gouvernement

Dans sa correspondance, le Premier Ministre salue le leadership éclairé du ministre Tom Erdimi, qui a permis de faire de cet événement une réussite éclatante, tant sur le plan organisationnel que diplomatique. Selon lui, cette session de haut niveau a contribué à rehausser « la visibilité et le rayonnement académique » du Tchad sur la scène régionale et internationale.



Le Chef du Gouvernement a également salué les réformes ambitieuses engagées dans le secteur de l’enseignement supérieur, en parfaite cohérence avec le programme politique du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État. Ces réformes, jugées « pertinentes et structurantes », visent à poser les bases d’un développement durable et inclusif du système éducatif tchadien.



Le Premier Ministre a notamment mis en exergue le retour à la régularité du calendrier académique, qu’il considère comme un acquis fondamental. Cette stabilité garantit une meilleure organisation des formations, un climat propice à l’excellence et un meilleur épanouissement des étudiants.



En soulignant la capacité du ministre à conjuguer rigueur, réformes internes et ouverture à la coopération internationale, le Premier Ministre affirme que Tom Erdimi incarne une gouvernance inspirante, susceptible de transformer profondément le paysage éducatif national.



Enfin, Ambassadeur Allamaye Halina a réitéré son soutien indéfectible au ministre Tom Erdimi, l’encourageant à poursuivre avec la même détermination ses efforts au service de la jeunesse tchadienne et de l’avenir du pays.