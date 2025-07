Tchad : lancement de l’examen d'évaluation des enfants non scolarisés à Abéché

Le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye a lancé ce vendredi à Abéché, les épreuves de l'examen d'évaluation des centres d'éducation de base non formelle (CEBNF) dans le Ouaddaï.



C'était au centre Alitkhane, sis au quartier Djinéné Trouk dans le 2ème arrondissement de la ville d'Abéché. Cet examen qui s'inscrit dans le cadre des activités du projet ALAPAJ (Améliorer l'apprentissage pour l'autonomisation des jeunes) concerne les enfants dont l’âge varie entre 9 à 14 ans.



Le coup d'envoi des épreuves a eu lieu, en présence de l'inspecteur pédagogique de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle du Ouaddaï, du chargé pédagogique du projet enfant du monde, Martial et du représentant de l'ONG AFAID (Association des femmes pour l'appui aux initiatives du développement).



Durant deux jours, les candidats vont composer dans quatre matières, notamment la dictée, la lecture, le calcul et l'écriture. Après le mot de bienvenue de l'inspecteur pédagogique de l'alphabétisation du Ouaddaï, Awad Soumaine Abakar, le coordinateur de l'ONG AFAID AbdelkhaliG Oumar a précisé que cet examen consiste à évaluer les capacités des enfants issus des différents centres que couvre son organisation, et qui sont au nombre de 50 apprenants par centre.



Pour lui, l'AFAID prend en compte 15 centres d'alphabétisations au niveau de la province. En ouvrant la première enveloppe scellée, contenant l'épreuve de dictée, le délégué provincial de l'Education nationale du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye a exhorté les candidats de travailler dans le calme et la sérénité. Avant de souhaiter bonne chance aux candidats.