Tchad : Le Ministre Kedah Bala à l'écoute des producteurs de Kélo pour le développement agricole

L'objectif principal de cette visite est de s'assurer de la mise en place des engrais, d'évaluer les campagnes agricoles passées et en cours, et de recueillir les doléances des acteurs du secteur.





Le Préfet Ali Mahamat Sebey a salué cette initiative, soulignant qu'elle "vient motiver les producteurs à redoubler d’efforts".





Le Ministre Kedah Bala a insisté sur la nécessité de transparence dans les données transmises par les services techniques et a réaffirmé l’engagement du gouvernement pour un développement agricole durable, incluant la transformation des produits. Il a également rassuré les producteurs sur la disponibilité des engrais et a annoncé l’arrivée prochaine d’un nouveau stock destiné aux cultures de contre-saison.