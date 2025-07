Tchad : Des kits de boucherie modernes pour les femmes transformatrices de viande à N'Djaména

Le Dr Adyl Béchir, Coordonnateur national du Projet d’Appui à la Productivité et à la Compétitivité des Chaînes de Valeur - Viande et Lait au Tchad (PAPCV-VL), a expliqué que cette initiative vise à soutenir les organisations de femmes transformatrices de viande de la commune de N’Djaména. Cette distribution fait suite à celle d'équipements similaires dans les provinces du pôle sud du projet, et s'ajoute à l'équipement de plusieurs boucheries modernes dans la capitale.





Les bénéficiaires ont été identifiées grâce à un travail collaboratif entre la Direction du Développement des Productions et des Filières Animales et la Fédération Nationale des Bouchers, Tanneurs et Transformateurs du Tchad (FNBTTT). Au total, 17 coopératives et 26 femmes transformatrices vulnérables ont été sélectionnées.





Le Coordonnateur a exprimé sa gratitude à la Banque Africaine de Développement (BAD) pour son appui technique et financier, et a félicité toutes les équipes et partenaires impliqués dans la réussite de cette initiative.



Le Ministre Abderahim Awat Atteib a salué ce projet, rendu possible grâce au PAPCV-VL et au soutien de la BAD, soulignant la reconnaissance du ministère envers l'institution pour son engagement en faveur du développement durable du secteur de l’élevage.

Il a rappelé que l'élevage est un pilier essentiel de l’économie tchadienne et que sa modernisation passe par le renforcement des chaînes de valeur, notamment celle de la viande. La transformation artisanale de la viande, principalement assurée par les femmes, joue un rôle stratégique en contribuant à la sécurité alimentaire, à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines.

Cette remise de matériel s’inscrit directement dans la politique du Président de la République, qui vise à améliorer les conditions de travail des femmes, à renforcer leur productivité, à garantir la qualité sanitaire des produits transformés et à accroître leur compétitivité sur les marchés locaux.





Le Ministre a conclu en soulignant que ces équipements sont plus qu'un simple soutien logistique : ils constituent un levier d’autonomisation et de transformation économique, renforçant la solidarité entre les bénéficiaires et les incitant à poursuivre leurs efforts pour le développement de la filière viande au Tchad.