Tchad : Création de l’Université du Sahara à Faya par décret présidentiel

Le décret n°1474/PR/PM/MESRSFP/2025 précise que l’Université du Sahara de Faya est un établissement public à caractère scientifique, culturel et technique. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, dirigé par le Ministre d’État Tom Erdimi.



L’UNISAF aura pour missions principales : la formation initiale et continue, la formation à la recherche, le développement de la recherche scientifique et la valorisation de ses résultats, la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et culturelles.



Dotée de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie administrative et financière, cette université aura son siège dans la ville de Faya, chef-lieu de la province du Borkou. Elle sera administrée par un Conseil d’Administration, organe suprême défini selon les dispositions de la loi n°016/CNT/2024 du 17 septembre 2024 sur les établissements publics.



Un projet structurant pour le développement du Nord



La création de l’Université du Sahara s’inscrit dans une volonté affirmée du gouvernement de renforcer l’accès à l’enseignement supérieur dans les zones sahariennes du Tchad. Ce projet vise à répondre à la demande croissante en formation spécialisée dans des domaines clés pour le développement local, tout en réduisant les disparités régionales en matière d’éducation supérieure.



L’université sera dirigée par un Président nommé par décret en Conseil des ministres. Par ailleurs, la mise en œuvre effective de cette décision a été confiée aux ministres en charge de l’Enseignement supérieur et des Finances.