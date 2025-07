Tchad : campagne de distribution du methysan et de l’albendazole dans le district sanitaire de Bébédjia

C'est une initiative du ministère de la Santé publique, à travers le Programme national de lutte contre l'onchocercose au Tchad et financier par Carter Center.



Cette campagne vise à l'éradication de la maladie tropicale négligée et l'élimination de l'onchocercose et la filariose lymphatique.



Après des orientations et des conseils pratiques par le délégué sanitaire de la province du Logone Oriental, Dr Soumaine Baggar, le coordonnateur du Programme national de la lutte contre l'onchocercose et la filarioses lymphatique, Dr Hamid Tchidi Djorkodei a justifié le contexte de la campagne de distribution des médicaments contre les maladies infectieuses, car dit-il, l'onchocercose et la filariose lymphatique ne sont pas seulement des questions de santé, mais aussi des obstacles majeurs au développement social et économique.



C’est pourquoi la distribution de ces médicaments, notamment le methysan et l’albendazole, est une stratégie efficace recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pour réduire la charge de la morbidité associée à ces infections.



Lançant officiellement la campagne, le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh a salué l'engagement et la détermination des partenaires techniques et financiers, surtout Carter Center, pour l'organisation de cette campagne qui, selon lui, vient à point nommé pour soulager la souffrance de la population rurale, victime de ces maladies tropicales négligées. Il a réaffirmé son engagement total de l'autorité administrative à tous les niveaux, pour accompagner et faciliter et d'être aux côtés de l'équipe cadre du district pour la réussite de cette campagne.



Pour une réussite totale de la distribution du methysan et de l’albendazole à la population cible, le préfet a invité les chefs traditionnels et coutumiers, les leaders religieux et les associations à s'impliquer activement, surtout dans la sensibilisation en masse de la population à l'atteinte du taux de couverture à plus de 80%.



Cette campagne de distribution du methysan et de l’albendazole contre l'onchocercose et la filariose lymphatique, c'est un moment crucial et un engagement commun à l'éradication des maladies tropicales négligées, au moins 80% d'une couverture thérapeutique au niveau de la population cible.