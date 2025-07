Tchad : Lancement de la Caravane de Cohabitation Pacifique dans la Province du Guéra

De nombreuses personnalités ont répondu présentes, parmi lesquelles la Sénatrice du Guéra Madame Banata Tchalé, le président des conseillers provinciaux Ahmat Sortho, les élus locaux, ainsi que les autorités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses. La population de Mongo a également répondu massivement à l'appel, témoignant de l'importance qu'elle accorde à cette initiative de paix et de cohésion sociale.





Dans son discours d'ouverture, la présidente du comité d'organisation, Madame Djouma Iné, a exprimé sa gratitude et souligné l'importance de cette démarche collective pour renforcer les liens entre les différentes communautés de la province.





Des représentants des diverses couches sociales ont pris la parole : Bichara Abdoulaye pour la jeunesse, Achta Adoum pour les femmes, et l'ambassadeur de la paix Abdoulaye Baine, ainsi que le secrétaire général du MPS, Hisseine Tadjadine, ont tous apporté leur contribution à cette noble cause.



Reconnaissance des acteurs de la paix et lancement officiel

Un moment fort de la cérémonie a été la remise d'attestations de reconnaissance aux autorités et personnalités présentes pour leur engagement en faveur de la paix. Parmi les récipiendaires figuraient le Délégué Général du Gouvernement, le Général Abdoulaye Ibrahim Siam, le conseiller provincial Ahmat Sortho, le Maire de la ville de Mongo Hamza Abba Djarou, le chef de canton Dadjo Centre Daoud Moussa Ibedou, et la Sénatrice Banata Tchalé.





Les autorités présentes ont tour à tour exprimé leur soutien à cette initiative, soulignant son importance pour l'avenir de la province. Le point culminant de la cérémonie a été le lancement officiel de la caravane de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble dans la province du Guéra par le Délégué Général du Gouvernement, le Général Abdoulaye Ibrahim Siam.





Cette initiative marque le début d'une série d'activités visant à promouvoir la paix, la tolérance et l'harmonie entre les différentes communautés du Guéra. Elle s'inscrit dans une démarche plus large de consolidation de la paix sociale et de promotion du vivre-ensemble au Tchad, reflétant la volonté des autorités et de la société civile de construire un avenir harmonieux pour tous les habitants de la province.