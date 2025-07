Tchad : Clôture de la mission dans l'Ennedi Est et recommandations pour l'aide humanitaire

La relocalisation urgente des réfugiés installés dans le Wadi vers le nouveau site identifié.

installés dans le Wadi vers le nouveau site identifié. La dotation en biens de première nécessité .

. Une meilleure coordination des actions humanitaires avec une implication accrue des autorités locales.

avec une implication accrue des autorités locales. La promotion de la main-d’œuvre et de l’emploi local .

. Le renforcement des capacités des communautés hôtes.

La réunion s'est déroulée en présence du Délégué Général du Gouvernement, des autorités militaires, des représentants de la population locale, ainsi que du Secrétaire Particulier de la CNARR (Commission Nationale d'Accueil et de Réinsertion des Réfugiés et Rapatriés) et d'autres cadres du Ministère.Dans une atmosphère constructive, la Ministre a salué l’engagement de l’ensemble des participants et a formulé plusieurs recommandations issues des constats réalisés sur le terrain :Cette réunion a permis de poser les bases d’une réponse humanitaire plus efficace et mieux adaptée aux réalités du terrain dans la province de l'Ennedi Est.