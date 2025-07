Tchad : déploiement des 100 jeunes diplômés en stage pré-emploi chez Ilnet Telecom Group

Dans le cadre du partenariat avec Ilnet Telecom, et à travers son Guichet d’Appui aux Diplômés sans Expérience, l’ONAPE a permis à 100 jeunes diplômés d’accéder à un stage pré-emploi au sein d'Ilnet ce 17 Juillet 2025.



Cette insertion a été précédée par deux jours de formation intensive organisée par l’ONAPE, axée sur les attitudes et comportements professionnels attendus en entreprise. Cette préparation visait à garantir une meilleure adaptation des futurs stagiaires à leur environnement de travail.



L’objectif principal de cette initiative est de lier la théorie à la pratique sur le terrain, en donnant à ces jeunes la première opportunité de se confronter au monde professionnel. L'espoir est qu'à l'issue de leur stage, les jeunes stagiaires puissent être retenus de façon durable par leur structure d’accueil.



Cette action s’inscrit dans la volonté de l’ONAPE à concrétiser la vision des plus hautes autorités en offrant aux jeunes diplômés des opportunités concrètes d’expérience professionnelle et d’insertion durable.