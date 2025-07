Tchad : Mission conjointe des autorités pour la sécurité et l'ordre public à N'Djaména

Cette mission a conduit les autorités sur plusieurs sites identifiés pour des activités illicites ou contraires aux textes en vigueur. Parmi les lieux visités figuraient la Place de la Nation dans le 2ᵉ arrondissement, le Terrain Bernard dans le 4ᵉ arrondissement, ainsi que des points de consommation de chicha, notamment derrière les locaux du 1ᵉʳ arrondissement, face au canal des jardiniers dans le quartier Paris-Congo (6ᵉ arrondissement) et face au viaduc de Diguel (8ᵉ arrondissement).





Sur place, les infractions constatées ont donné lieu à des avertissements fermes et à une sensibilisation des contrevenants. Ces derniers ont été invités à se conformer sans délai à la réglementation pour éviter des sanctions plus lourdes.





Les autorités ont réaffirmé leur détermination à intensifier ces opérations dans l’ensemble de la ville. Elles ont également appelé les habitants à collaborer activement en signalant toute activité illicite, afin de garantir une capitale plus sûre, plus ordonnée et respectueuse des lois.