Tchad : La CNDH et le HCDH s'allient pour renforcer les droits humains

Dans son discours, le président de la CNDH, M. Lamé Belngar Jacques, a souligné que cette convention montre une volonté claire de doter l'institution des moyens nécessaires pour remplir efficacement son mandat. Un des objectifs clés du projet est de mieux faire connaître le rôle de la CNDH en matière de protection et de promotion des droits de l’homme, notamment dans les cinq cours d’appel du pays.





Le projet permettra également de surveiller les violations des droits humains et les violences basées sur le genre, de garantir l’accès à la justice pour les victimes, et de contribuer à la cohésion sociale en promouvant la justice traditionnelle et la réconciliation nationale.

M. Lamé Belngar Jacques a rappelé que la mise en œuvre du projet est assurée par un comité de pilotage composé de commissaires, du secrétariat général et du personnel dédié. Ce comité se réunira régulièrement pour suivre les activités, évaluer leur efficacité et apporter les ajustements nécessaires.





Le président de la CNDH a insisté sur le fait que ce partenariat est plus qu'un simple soutien financier ; c'est un engagement stratégique durable. Il représente une étape décisive dans la professionnalisation de la Commission et dans l’établissement d’une véritable culture des droits humains au Tchad.