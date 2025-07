Tchad - Circulaire présidentielle pour le budget 2026 : une ambition budgétaire au cœur du développement

Des orientations claires pour les ministères



Chaque ministère est appelé à intégrer les 17 programmes multisectoriels de Tchad Connexion 2030 dans ses propositions budgétaires. Les projets devront répondre à des critères de : soutenabilité budgétaire ; justice sociale et équité territoriale ; impact socio-économique fort ; création d’emplois ; transformation structurelle.



Disciplines budgétaires et transparence



Le Président insiste sur la rigueur, la redevabilité et la transparence. La maîtrise de la masse salariale, la promotion de la fiscalité locale, et la digitalisation des régies financières sont des priorités. Le système E-Tax doit être généralisé.



Le budget 2026 devra refléter : Le soutien à la couverture santé universelle ; l’intégration sociale des populations rurales ; le développement de l’économie numérique ; l'autonomisation des femmes ; l’accès équitable à l’éducation et à la santé.



Une nouvelle gouvernance économique en marche



Cette lettre constitue un véritable appel à la responsabilité partagée de tous les acteurs publics pour réussir la transformation structurelle du pays. Le Président engage tous les responsables à se conformer strictement aux délais, aux plafonds budgétaires et aux priorités stratégiques fixées.



Cette circulaire présidentielle ouvre une nouvelle étape de planification stratégique, alignée avec les ambitions du Tchad à l’horizon 2030. Il s’agit désormais d’assurer une exécution exemplaire, transparente et axée sur des résultats concrets pour les citoyens.