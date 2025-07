Sécurité numérique : le SYNPIS devient un pilier de la gouvernance administrative au Tchad

Cette descente surprise visait à évaluer le fonctionnement du SYNPIS, un système innovant de vérification et de validation des documents administratifs des véhicules. Ce dispositif constitue aujourd’hui un outil de référence dans la lutte contre la falsification des vignettes et autres pièces réglementaires.



Grâce à son architecture numérique, le SYNPIS permet l’authentification fiable des titres délivrés par l’administration, garantissant ainsi la sécurité juridique des documents des usagers. Il représente un véritable rempart contre la fraude, répondant à la volonté gouvernementale de mettre un terme à la prolifération des faux documents tout en assurant une gestion centralisée, transparente et sécurisée des données administratives.



Les deux ministres ont salué l'engagement des équipes techniques et administratives, mobilisées 24h/24 pour le traitement, la validation et la sécurisation des informations. Leur rigueur a été particulièrement remarquée et encouragée.



Le point focal du SYNPIS a tenu à rassurer la population et a insisté sur l’importance de faire confiance à ce système, soulignant ses bénéfices à long terme. L’objectif est de bâtir un environnement administratif sain, dans lequel chaque pièce délivrée est traçable, vérifiable et conforme à des normes rigoureuses.



Les deux membres du gouvernement ont exprimé leur satisfaction et réaffirmé leur engagement à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la gouvernance numérique, la sécurité administrative et la protection des citoyens.



Le SYNPIS n’est plus seulement un outil technique, il est désormais un pilier essentiel de l’État de droit en matière de circulation et d’identification sécurisée.