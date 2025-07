Tchad : hommage à Nelson Mandela par les U-Reporters et les Supers Banat du CLAC de Mao

Hommage à Nelson Mandela par les U-Reporters et les Supers Banat du CLAC de Mao À l’occasion de la Journée internationale Nelson Mandela, célébrée chaque année le 18 juillet, les jeunes U-Reporters et Supers Banat du Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) de Mao ont organisé une journée de salubrité suivie d'une marche symbolique de 67 minutes au sein du CLAC, en hommage à l’illustre panafricaniste.



L’événement s’est déroulé en présence de l’animateur principal du CLAC de Mao , M. Madé Bruno.



Proclamée par l’Organisation des Nations Unies, cette journée vise à reconnaître la contribution de Nelson Mandela à la promotion d’une culture de paix et à la lutte contre l’injustice sociale à travers le monde. Le principal objectif du Mandela Day est d’inciter chacun à inspirer le changement par des actes concrets.



La campagne encourage les citoyens à consacrer 67 minutes de leur temps à une action communautaire, en référence aux 67 années que Mandela a dédiées à la justice sociale. Djidda Mahamat Oumar