Tchad–Inde : 31 lauréats des bourses ICCR 2025 prêts à embarquer pour un parcours universitaire d’exception

La cérémonie s’est déroulée le 17 juillet 2025 à l'hôtel de L'Amitié, en présence de plusieurs hautes personnalités tchadiennes, dont le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, Dr. Tom Erdimi, et le représentant du ministère des Affaires étrangères. Le diplomate indien a chaleureusement salué les lauréats, les invitant à se préparer à une expérience unique alliant excellence académique et richesse culturelle.



Le directeur en charge du développement au journal Le Progrès, Abderaman Abakar, et le directeur général d’Alwihda, Djamil Ahmat Mahamat, ont également été conviés à la cérémonie, au cours de laquelle une projection a été organisée pour partager leur expérience, à la suite de leur retour d’Inde sur invitation du gouvernement indien.



Dans son allocution, l'ambassadeur Dr. Rahman a présenté l’Inde comme une nation millénaire, riche d’un patrimoine culturel exceptionnel, tout en étant aujourd’hui l’un des pays les plus dynamiques du monde. Il a souligné les avancées remarquables de son pays dans des secteurs clés tels que la pharmacie, les technologies de l’information, les énergies renouvelables et les missions spatiales, mentionnant notamment les succès de Chandrayaan-3 et Aditya-L1.



Le diplomate a encouragé les étudiants à tirer profit de l’environnement académique indien, reconnu pour sa rigueur, sa diversité et son ouverture sur le monde. Les lauréats 2025 poursuivront des formations de licence, master ou doctorat dans des disciplines telles que la cybersécurité, la géologie, la finance, l’agriculture, les technologies de l’information, ou encore les sciences pharmaceutiques.



Il a également salué l’engagement croissant de l’Inde en faveur du développement du Tchad, dans un esprit de coopération Sud-Sud. Citant la philosophie indienne « Vasudhaiva Kutumbakam » – le monde est une seule famille –, Dr. Rahman a réaffirmé la disponibilité de l’Inde à accompagner le Tchad dans ses priorités de développement et de renforcement des capacités.



Dr. Hifzur Rahman a exprimé l’espoir que ces étudiants deviennent de véritables ambassadeurs du partenariat indo-tchadien, et qu’à leur retour, ils contribuent activement au progrès de leur pays.



Partageant leurs impressions, les étudiants ont exprimé leur enthousiasme à découvrir la destination Inde et à bénéficier d'une formation d'exception.