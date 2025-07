Washington et Riyad renforcent leur coopération sur la sécurité régionale et la diplomatie

Selon le porte-parole du Département d’État, Tammy Bruce, les deux diplomates ont abordé les efforts conjoints visant à mettre fin à la violence en Syrie, tout en réaffirmant leur engagement en faveur d'une solution diplomatique concernant l’Iran.





Le Secrétaire Rubio et le prince Faisal ont également évoqué la situation sécuritaire en mer Rouge, soulignant la nécessité d'intensifier les efforts internationaux pour mettre fin au conflit au Soudan. Ils ont insisté sur l'importance d'une coordination étroite pour assurer la stabilité maritime et humanitaire dans la région.





Cette discussion intervient dans un contexte de tensions régionales persistantes, et reflète la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique en matière de sécurité, de diplomatie et de coopération bilatérale. Le Secrétaire Rubio a réaffirmé l’importance d’une relation solide et durable entre les États-Unis et l’Arabie saoudite face aux défis communs.