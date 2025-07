Tchad : L'Est confronté à des problèmes d'accès humanitaire suite aux fortes pluies

Des infrastructures paralysées et une aide bloquée

Les précipitations intenses ont entraîné le remplissement des principaux ouadis sur les axes routiers essentiels reliant Abéché, Adré et Goz-Beida. Parallèlement, l'aérodrome d'Adré a subi des dégradations, compliquant davantage les opérations logistiques.





Ces conditions ont pour conséquence directe le blocage de nombreux camions chargés d'intrants humanitaires devant les ouadis devenus impraticables. Les vols UNHAS (Service Aérien Humanitaire des Nations Unies) sont annulés, et les marchés locaux sont à l'arrêt, privant ainsi les communautés d'un accès vital aux biens de première nécessité.





Les populations hôtes des régions du Ouaddaï et du Sila, ainsi que les réfugiés et les retournés tchadiens, de même que les populations affectées dans le Darfour au Soudan, se retrouvent ainsi dans une situation de vulnérabilité accentuée face à ces difficultés d'accès à l'aide.