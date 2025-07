N'Djaména : La Fête Nationale Française célébrée sous le signe de l'amitié franco-tchadienne

La Résidence de France a été le théâtre de cette célébration, qui a réuni un large éventail de personnalités. Parmi les invités figuraient des autorités tchadiennes, des membres du corps diplomatique, des acteurs de la société civile et de nombreux partenaires. Tous étaient présents pour réaffirmer les liens profonds qui unissent la France et le Tchad.





Cette soirée fut un moment de partage, d’engagement et de dialogue, mettant à l’honneur les valeurs républicaines, la coopération concrète et la solidarité entre les deux peuples.