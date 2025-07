Tchad : Un atelier lancé pour renforcer les compétences en médiation des filles et femmes médiatrices sociales

Le discours de lancement a été prononcé par Meram Mahamat Mourba, membre du réseau FemWise-Africa (Réseau des femmes médiatrices africaines au sein de l’Union africaine), et représentante du Tchad dans cette instance. Elle a salué l’engagement des participantes en faveur de la paix, de la justice et de la cohésion sociale, décrivant leur présence comme un témoignage vibrant de leur volonté de jouer un rôle actif dans la transformation sociale du pays.





« À travers le Réseau des filles et femmes médiatrices sociales, nous entendons agir ensemble par l’information, la formation, la médiation dans les conflits et les plaidoyers en vue de la prévention et de la gestion des conflits dans notre pays », a-t-elle déclaré.





Face aux tensions communautaires, divergences sociales et inégalités persistantes au Tchad, Meram Mahamat Mourba a souligné le besoin de forces positives pour impulser un changement durable. Selon elle, les participantes à cet atelier ne sont pas de simples témoins des conflits, mais des « solutionneuses naturelles, gardiennes du dialogue et architectes de la réconciliation ».







La formation vise à aiguiser les compétences innées des femmes médiatrices et à les doter d’outils pratiques pour agir efficacement sur le terrain. L’objectif est clair : renforcer leur capacité à intervenir dans la prévention et la résolution des conflits, tout en promouvant une gouvernance locale plus inclusive et humaine.





Meram Mahamat Mourba a rappelé le rôle central des femmes dans la société, les qualifiant de « piliers de vos communautés, les mères de la sagesse et les guerrières de la paix ». Elle a encouragé les participantes à partager leurs expériences, à poser des questions et à créer des liens solides au-delà de l’atelier.





En maîtrisant les techniques de médiation, les participantes ne se limiteront pas à pacifier leurs quartiers ; elles contribueront également à bâtir des modèles de gouvernance plus équitables, fondés sur l’écoute et la participation.





La formation a été officiellement déclarée ouverte, avec des vœux de plein succès pour cet atelier dédié aux techniques de médiation, à la gestion des conflits et au renforcement du leadership féminin.