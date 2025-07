Tchad-Rwanda : un message du président Kagamé remis au chef de l’Etat

Le président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu ce matin au Palais Toumaï, l’envoyé spécial du président rwandais, Paul Kagamé.



Il s’agit de l’ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères, porteur d’un message de son président à son homologue tchadien.



Le Tchad, verrou sahélien aux portes du Soudan et carrefour des influences continentales et le Rwanda, modèle de renaissance post-conflit et locomotive économique de l’Afrique de l’Est, entendent approfondir leur rapprochement. Cet objectif passe par des échanges réguliers au sommet.



C’est le cas ce mercredi, 16 juillet 2025, avec ce message personnel du président Paul Kagamé, transmis en mains propres à son destinataire le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno par l’émissaire rwandais. La remise de cette correspondance a donné lieu à des échanges approfondis entre le chef de l’État tchadien et l’envoyé spécial.



Ces discussions ont révélé une remarquable convergence de vues sur de nombreux dossiers d’intérêt commun entre les deux présidents, dira en substance l’ambassadeur Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères du Rwanda.



Au-delà de la simple formalité diplomatique, la remise de ce message du président rwandais, objet de l’audience, s’inscrit dans une démarche plus large de consolidation des relations entre deux nations appelées à jouer un rôle déterminant dans la stabilité et la prospérité continentale.