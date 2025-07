Tchad : 6ème mission d’implantation de pacemakers à l’Hôpital de la Référence Nationale

Le ministère de la Santé publique, en partenariat avec l’Association Un Cœur, un Rythme, une Vie (ACRV), a organisé la sixième mission d’implantation de pacemakers au Tchad, à l’Hôpital de la Référence Nationale, le mercredi 9 juillet 2025.



Cette mission regroupe des cardiologues tchadiens exerçant en France. Les activités de cette caravane ont été lancées au Centre Hospitalier Universitaire La Référence Nationale.



Dans son mot de circonstance, le directeur général adjoint dudit centre, Dr Hissein Kourmaye Tata, a exprimé sa reconnaissance à l’association, pour avoir choisi son établissement comme cadre d’accueil de cette opération chirurgicale visant à soulager les souffrances des patients atteints de maladies cardiaques.



Pour sa part, le Dr Doudering Tchibkeré Jonas, cardiologue et président de l’association, a souligné que le bon fonctionnement du cœur repose sur son propre système de conduction électrique. Cependant, chez certaines personnes, ce système peut être défaillant, entraînant des troubles du rythme cardiaque, ou arythmies, nécessitant parfois l’implantation d’un stimulateur cardiaque permanent.



Il convient de rappeler que l’objectif de l’association est de favoriser le développement de la rythmologie et de la stimulation cardiaque au Tchad, à travers des missions de soins, la formation de médecins généralistes et de cardiologues tchadiens, grâce à des collectes de ressources financières et matérielles.



Elle vise aussi à améliorer la prise en charge des urgences cardiovasculaires en dotant les services d’urgence d’appareils d’électrocardiogramme, de scopes, et de défibrillateurs ; à organiser des campagnes de prévention, de sensibilisation et d’information des populations ; et à former les praticiens hospitaliers tchadiens aux pathologies cardiaques et aux facteurs de risque.



L’association procède également à des collectes de matériel médical et à des levées de fonds pour assurer la prise en charge et le suivi des patients souffrant de pathologies cardiaques, grâce aux cotisations de ses membres, aux dons et aux legs. Dans le cadre de ses activités, les cinq premières missions menées entre 2015 et 2021 ont permis l’implantation et le suivi de quarante patients au Centre Hospitalier Universitaire de la Référence Nationale de N’Djamena.