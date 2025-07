RCA et Portugal : Coopération sécuritaire renforcée et perspectives économiques

Au cœur de ces échanges, le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays a été abordé, notamment en matière de partage de renseignements stratégiques. Monsieur Pedro Marinho Costa, accompagné du général de Corps d’armée Henri Wanzet Linguissara, a réaffirmé l'engagement du Portugal à travers la mission des Forces d’intervention Rapide portugaises, aux côtés des casques bleus de la MINUSCA, pour la quête de la sécurité en RCA.





« L’engagement du Portugal en République Centrafricaine vise à contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité. Cette participation du Portugal se fait sur la base d’une coopération franche et transparente pour que la République Centrafricaine puisse prospérer comme on le voit », a-t-il affirmé.





Au-delà de la sécurité : Des liens économiques en vue



Au-delà du cadre sécuritaire, le Portugal entend également nouer des relations économiques avec la République Centrafricaine. Cette coopération pourrait se concrétiser par l’implantation d'entreprises de commerce, comme ce fut le cas par le passé avec la présence des commerçants portugais, surnommés « Les pourra ».





Monsieur Pedro Marinho Costa a remercié le Chef de l’État et le peuple centrafricain pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation et aux éléments de la force spéciale portugaise présents dans le pays.