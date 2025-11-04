Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Sommet de Doha : le président Félix Tshisekedi présente le plan de développement social de la RDC


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Novembre 2025



Sommet de Doha : le président Félix Tshisekedi présente le plan de développement social de la RDC
Ce mardi 04 novembre, le président de la République Démocratique du Condo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s’est exprimé du haut de la tribune du Centre national des congrès du Qatar, à l’occasion de l’ouverture du deuxième Sommet mondial pour le développement social, un événement organisé par les autorités qataries, sous l’égide de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans son allocution de quelques minutes, le chef de l’État a fait savoir que le développement social n’a de sens que s’il place la dignité humaine au cœur de l’action publique. Il a révélé que la République Démocratique du Congo (RDC) a choisi de faire du développement social le cœur de son projet national avec un cap clair : reconstruire un pays plus juste, plus équitable, plus solidaire.

« Dès le début de mon mandat, j’ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement : rompre avec une vision purement extractive et centralisée, pour bâtir une économie tournée vers l’humain, vers la justice sociale, vers l’égalité des chances entre territoires, et vers la paix », a indiqué le Président de la République. Convaincu qu’aucune paix durable n’existe sans justice sociale, le chef de l’État a informé l’assistance que la RDC a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la Couverture Santé Universelle et l’éducation pour tous en commençant par la gratuité de l’enseignement de base.

« Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C’est une avancée historique vers l’accès équitable aux soins pour les plus vulnérables », a-t-il déclaré.

Au chapitre de l’éducation, le président de la République a affirmé : « nous avons rendu l’enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d’enfants ont pu aller à l’école ou y retourner. 5 millions d’enfants : ce sont 5 millions d’histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l’analphabétisme et l’exclusion ». Poursuivant sur ce dossier, il a révélé que « pour consolider cette réforme et lutter contre l’inégalité des chances, nous déployons un programme national d’alimentation scolaire, afin qu’aucun enfant n’abandonne l’école parce qu’il a faim ».

Pour clore son discours, le chef de l’État a rassuré que « la RDC croit en un avenir où la justice sociale cessera d’être une promesse et deviendra un droit effectif. Elle y travaille, chez elle, chaque jour, malgré les épreuves. Elle est prête à y travailler avec vous, à vos côtés, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel ».

Organisé trente ans après la première édition à Copenhague, au Danemark, le sommet de Doha vise à accélérer l’éradication de la pauvreté, la promotion de l’emploi plein et productif et du travail décent, ainsi que l’inclusion sociale, afin que personne ne soit laissé de côté dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/11/2025

Tchad/Maroc : Mission de promotion économique – Le Tchad sollicite l'expertise marocaine auprès de la CGEM

Tchad/Maroc : Mission de promotion économique – Le Tchad sollicite l'expertise marocaine auprès de la CGEM

Tchad – Royaume-Uni : £5 millions d'aide britannique supplémentaire pour les réfugiés soudanais Tchad – Royaume-Uni : £5 millions d'aide britannique supplémentaire pour les réfugiés soudanais 03/11/2025

Populaires

Football : les Saos Dames accueillies en héroïnes à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena

03/11/2025

Tchad : Ouverture de la 2ème édition du Festival International des Métiers de la Mode (FIMMO)

03/11/2025

​وزير الصحة يتوعد بمحاسبة المقصرين بعد حادثة حريق أسرة في نجامينا

03/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter