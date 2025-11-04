Sommet de Doha : le président Félix Tshisekedi présente le plan de développement social de la RDC

Ce mardi 04 novembre, le président de la République Démocratique du Condo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s’est exprimé du haut de la tribune du Centre national des congrès du Qatar, à l’occasion de l’ouverture du deuxième Sommet mondial pour le développement social, un événement organisé par les autorités qataries, sous l’égide de l’Assemblée générale des Nations Unies.



Dans son allocution de quelques minutes, le chef de l’État a fait savoir que le développement social n’a de sens que s’il place la dignité humaine au cœur de l’action publique. Il a révélé que la République Démocratique du Congo (RDC) a choisi de faire du développement social le cœur de son projet national avec un cap clair : reconstruire un pays plus juste, plus équitable, plus solidaire.



« Dès le début de mon mandat, j’ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement : rompre avec une vision purement extractive et centralisée, pour bâtir une économie tournée vers l’humain, vers la justice sociale, vers l’égalité des chances entre territoires, et vers la paix », a indiqué le Président de la République. Convaincu qu’aucune paix durable n’existe sans justice sociale, le chef de l’État a informé l’assistance que la RDC a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la Couverture Santé Universelle et l’éducation pour tous en commençant par la gratuité de l’enseignement de base.



« Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C’est une avancée historique vers l’accès équitable aux soins pour les plus vulnérables », a-t-il déclaré.



Au chapitre de l’éducation, le président de la République a affirmé : « nous avons rendu l’enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d’enfants ont pu aller à l’école ou y retourner. 5 millions d’enfants : ce sont 5 millions d’histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l’analphabétisme et l’exclusion ». Poursuivant sur ce dossier, il a révélé que « pour consolider cette réforme et lutter contre l’inégalité des chances, nous déployons un programme national d’alimentation scolaire, afin qu’aucun enfant n’abandonne l’école parce qu’il a faim ».



Pour clore son discours, le chef de l’État a rassuré que « la RDC croit en un avenir où la justice sociale cessera d’être une promesse et deviendra un droit effectif. Elle y travaille, chez elle, chaque jour, malgré les épreuves. Elle est prête à y travailler avec vous, à vos côtés, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel ».



Organisé trente ans après la première édition à Copenhague, au Danemark, le sommet de Doha vise à accélérer l’éradication de la pauvreté, la promotion de l’emploi plein et productif et du travail décent, ainsi que l’inclusion sociale, afin que personne ne soit laissé de côté dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté.