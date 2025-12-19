Alwihda Info
INTERNATIONAL

RCA-USA : Une nouvelle ère numérique avec l'arrivée officielle de Starlink


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


Le jeudi 18 décembre 2025, la République centrafricaine a franchi une étape historique vers sa transformation digitale. Sous le haut patronage du Président Faustin Archange Touadéra, un accord stratégique a été signé avec la société américaine Starlink (SpaceX), avec le soutien actif de l'ambassade des États-Unis.


RCA-USA : Une nouvelle ère numérique avec l'arrivée officielle de Starlink



 

Une facilitation diplomatique réussie

 

La Chargée d’Affaires des États-Unis, Dr Melanie Anne Zimmerman, a salué cet accord comme le fruit d'un dialogue constructif facilité par la diplomatie américaine. Cette signature illustre l'engagement des États-Unis à renforcer les opportunités de commerce et d'investissement entre les deux nations.




Haut débit et connectivité pour tous

 

Grâce au réseau satellitaire de Starlink, la connectivité fiable et à haut débit sera disponible commercialement pour la première fois en RCA. Cette technologie permettra de :

  • Désenclaver les zones rurales : Accès Internet là où la fibre optique est absente.

  • Soutenir les services publics : Don de centaines de kits Starlink destinés aux écoles rurales, aux centres de santé et aux institutions gouvernementales.




Un catalyseur pour l'économie numérique

 

L'amélioration de l'infrastructure numérique est le socle de la création de nouvelles entreprises et de partenariats commerciaux. En offrant un accès stable au réseau mondial, cet accord favorise :

  • L’innovation locale : Émergence de start-up et services numériques.

  • L’investissement étranger : Facilitation de la coopération entre les entreprises américaines et locales.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad : Moov Africa prime 4 heureux gagnants pour assister aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc

