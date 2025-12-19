RCA-USA : Une nouvelle ère numérique avec l'arrivée officielle de Starlink

Une facilitation diplomatique réussie

La Chargée d’Affaires des États-Unis, Dr Melanie Anne Zimmerman, a salué cet accord comme le fruit d'un dialogue constructif facilité par la diplomatie américaine. Cette signature illustre l'engagement des États-Unis à renforcer les opportunités de commerce et d'investissement entre les deux nations.









Haut débit et connectivité pour tous

Grâce au réseau satellitaire de Starlink, la connectivité fiable et à haut débit sera disponible commercialement pour la première fois en RCA. Cette technologie permettra de :



Désenclaver les zones rurales : Accès Internet là où la fibre optique est absente.

Soutenir les services publics : Don de centaines de kits Starlink destinés aux écoles rurales, aux centres de santé et aux institutions gouvernementales.







Un catalyseur pour l'économie numérique

L'amélioration de l'infrastructure numérique est le socle de la création de nouvelles entreprises et de partenariats commerciaux. En offrant un accès stable au réseau mondial, cet accord favorise :

