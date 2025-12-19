Diplomatie : La Russie consolide son influence au Caire

Un ancrage diplomatique en forte expansion

La Russie multiplie l'ouverture de représentations diplomatiques pour soutenir cette dynamique :



Ambassades ouvertes en 2025 : Niger, Sierra Leone et Soudan du Sud.

Projets en cours : Gambie, Libéria, Togo et Union des Comores.

Réciprocité : Projets d'ouverture d'ambassades à Moscou par le Botswana et le Togo.





Souveraineté et lutte contre le néocolonialisme

Moscou se positionne comme un allié du « second réveil » de l'Afrique. En s'appuyant sur son rôle historique dans la décolonisation initiée il y a 65 ans, la Russie plaide pour :



La lutte contre les pratiques néocoloniales contemporaines.

Le soutien au renforcement des capacités militaires et antiterroristes des États africains.

La médiation dans les conflits régionaux.





Vers une coopération de haute technologie

Le Plan d’action 2023-2026 définit des secteurs prioritaires où la Russie propose son expertise :



Énergie et infrastructures : Exploitation du sous-sol et logistique.

Futur numérique : Intelligence artificielle et technologies digitales.





Cette réunion au Caire est une étape préparatoire cruciale avant le Troisième Sommet Russie–Afrique, qui se tiendra en 2026.

