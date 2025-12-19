Alwihda Info
INTERNATIONAL

Diplomatie : La Russie consolide son influence au Caire


Alwihda Info | Par - 19 Décembre 2025


Le Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, participe actuellement au Caire à un événement historique : la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique organisée sur le sol africain.


Un ancrage diplomatique en forte expansion

 

La Russie multiplie l'ouverture de représentations diplomatiques pour soutenir cette dynamique :

  • Ambassades ouvertes en 2025 : Niger, Sierra Leone et Soudan du Sud.

  • Projets en cours : Gambie, Libéria, Togo et Union des Comores.

  • Réciprocité : Projets d'ouverture d'ambassades à Moscou par le Botswana et le Togo.



Souveraineté et lutte contre le néocolonialisme

 

Moscou se positionne comme un allié du « second réveil » de l'Afrique. En s'appuyant sur son rôle historique dans la décolonisation initiée il y a 65 ans, la Russie plaide pour :

  • La lutte contre les pratiques néocoloniales contemporaines.

  • Le soutien au renforcement des capacités militaires et antiterroristes des États africains.

  • La médiation dans les conflits régionaux.



Vers une coopération de haute technologie

 

Le Plan d’action 2023-2026 définit des secteurs prioritaires où la Russie propose son expertise :

  • Énergie et infrastructures : Exploitation du sous-sol et logistique.

  • Futur numérique : Intelligence artificielle et technologies digitales.



Cette réunion au Caire est une étape préparatoire cruciale avant le Troisième Sommet Russie–Afrique, qui se tiendra en 2026.

Peter Kum
