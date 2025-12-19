Diplomatie : La Russie consolide son influence au Caire

Un ancrage diplomatique en forte expansion
La Russie multiplie l'ouverture de représentations diplomatiques pour soutenir cette dynamique :
-
Ambassades ouvertes en 2025 : Niger, Sierra Leone et Soudan du Sud.
-
Projets en cours : Gambie, Libéria, Togo et Union des Comores.
-
Réciprocité : Projets d'ouverture d'ambassades à Moscou par le Botswana et le Togo.
Souveraineté et lutte contre le néocolonialisme
Moscou se positionne comme un allié du « second réveil » de l'Afrique. En s'appuyant sur son rôle historique dans la décolonisation initiée il y a 65 ans, la Russie plaide pour :
-
La lutte contre les pratiques néocoloniales contemporaines.
-
Le soutien au renforcement des capacités militaires et antiterroristes des États africains.
-
La médiation dans les conflits régionaux.
Vers une coopération de haute technologie
Le Plan d’action 2023-2026 définit des secteurs prioritaires où la Russie propose son expertise :
-
Énergie et infrastructures : Exploitation du sous-sol et logistique.
-
Futur numérique : Intelligence artificielle et technologies digitales.
Cette réunion au Caire est une étape préparatoire cruciale avant le Troisième Sommet Russie–Afrique, qui se tiendra en 2026.