Tchad : Lancement de l’atelier régional sur l’éradication de la peste des petits ruminants en Afrique centrale

Lors de la cérémonie d’ouverture, plusieurs représentants d’institutions régionales et internationales ont pris la parole pour souligner l’importance de cette rencontre dans la lutte contre les maladies animales transfrontalières.



Une menace majeure pour les économies agro-pastorales



Le représentant de la Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), M. Abakar Mohamed, a rappelé que la peste des petits ruminants « n’est pas qu’une simple maladie animale ».



Selon lui, elle constitue « une menace systémique pour nos économies agro-pastorales », affectant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la stabilité économique des ménages, ainsi que la résilience sociale de millions de femmes et de jeunes dont les revenus dépendent de l’élevage.



Il a également indiqué que la CEEAC a renforcé sa gouvernance zoosanitaire à travers la mise en place du Centre régional de santé animale de l’Afrique centrale, l’opérationnalisation du réseau régional de laboratoires vétérinaires (RESOLAB-AC), du réseau de surveillance épidémiologique (RESEPI-AC), et la consolidation du Comité régional vétérinaire, en collaboration avec l’Union Africaine et l’UA-BIRA.



Une stratégie régionale ambitieuse et réaliste



Le représentant du Bureau Interafricain des Ressources Animales (UA-BIRA), Dr Hiver Boussiri, a salué l’ouverture de cet atelier, qu’il a qualifié d’« étape décisive » dans la consolidation de la feuille de route régionale.



Il a insisté sur la nécessité de valider une stratégie réaliste, harmonisée et opérationnelle, reflétant la vision panafricaine d’« une Afrique centrale libre de PPR, prospère et résiliente ».



L’Union Africaine, a-t-il ajouté, réaffirme son engagement à accompagner la CEEAC et les États membres à travers un appui technique, institutionnel et stratégique constant.



L’engagement du Tchad pour une santé animale durable



Pour sa part, le ministre de l’Élevage et de la Production animale, M. Abakar Awat Atteib, a souligné que la PPR demeure « une maladie transfrontalière particulièrement dévastatrice pour nos économies pastorales ».



Il a rappelé ses conséquences : « des millions d’animaux perdus, des ménages appauvris, un commerce du bétail fragilisé et un tissu social en dégradation dans nos zones rurales ».



Le ministre a précisé que, pour le Tchad comme pour les autres pays de la sous-région, la PPR constitue une menace directe pour la stabilité des revenus des éleveurs et la durabilité des politiques de développement rural.



Il a rappelé que le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, accorde une attention particulière à la santé animale, reconnaissant son rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et le bien-être économique des populations rurales.



Sous la direction du Premier ministre, Ambassadeur Allah Maye Halina, le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre le Programme panafricain de lutte contre la PPR, à travers : le renforcement des campagnes de vaccination, l’amélioration des capacités de diagnostic de l’Institut de Recherche en Élevage pour le Développement (IRED), et la consolidation du système d’épidémiosurveillance.



Cet atelier régional marque ainsi une étape clé dans la coordination des efforts pour éradiquer durablement la PPR et renforcer la résilience du secteur de l’élevage en Afrique centrale.