POLITIQUE

Crise à l’UNDR : des cadres annoncent une démission collective du parti


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Décembre 2025



Une démission collective de plusieurs membres du Bureau exécutif national et de responsables des comités de base de l’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) a été officiellement notifiée au président national du parti, le 20 décembre 2025, à N’Djamena.

Dans une lettre adressée au président national de l’UNDR, les signataires sont Mahamat Oumar About (membre du bureau exécutif national), militants de longue date ayant pour la plupart plus de vingt ans d’engagement au sein du parti, annoncent leur décision « collective et irrévocable » de quitter l’UNDR ainsi que l’ensemble de ses instances dirigeantes.

Selon les démissionnaires, cette décision intervient dans un contexte politique jugé « particulièrement préoccupant » pour l’avenir du parti. Ils dénoncent une dégradation du fonctionnement démocratique interne, qu’ils affirment avoir signalée à plusieurs reprises à travers des alertes et des propositions restées sans réponse.

Parmi les principaux griefs évoqués figurent la marginalisation de nombreux cadres et militants, notamment issus des régions du Nord, du Centre et de l’Est, ce qui remettrait en cause la vocation nationale et inclusive du parti. Les signataires pointent également des manœuvres de positionnement et de succession à caractère familial et clanique, en contradiction avec les valeurs fondatrices de l’UNDR et les principes de collégialité.

Ils dénoncent par ailleurs une instrumentalisation du congrès du parti, accusée d’avoir installé un climat de suspicion, de frustration et de division interne.

Les démissionnaires critiquent aussi certaines prises de position publiques du président national lors de la cérémonie d’ouverture du congrès, notamment ses déclarations mettant en cause le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, sur des questions de népotisme et de détournement de fonds. Selon eux, ces propos sont en contradiction avec la ligne politique officiellement assumée par l’UNDR et risquent de fragiliser les alliances stratégiques du parti, en particulier avec le Mouvement patriotique du salut (MPS).

Estimant ne plus disposer de l’« espace politique et moral nécessaire » pour poursuivre leur engagement au sein des structures actuelles de l’UNDR, les signataires affirment que leur démission constitue un acte politique responsable et un signal d’alerte sur la trajectoire du parti. Ils rejettent toute interprétation de leur départ comme une fuite ou une trahison, y voyant au contraire une fidélité aux valeurs de justice, d’équité et de démocratie qui ont fondé l’UNDR.

La lettre est signée par plusieurs cadres du parti, dont d’anciens responsables en charge de l’éthique, de la discipline, de l’éducation, de la jeunesse et des sports, ainsi que des membres du Bureau exécutif national.


