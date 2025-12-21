Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership

La formation se concentre sur les aspects critiques de la création d'entreprise. Les bénéficiaires apprennent à structurer leurs idées (montage de projet) et surtout à maîtriser les démarches complexes de recherche de financement. Comme l'a souligné le coordonnateur de terrain, Mbailassem Aymard, cette maîtrise technique est le "tremplin" nécessaire pour passer de l'apprentissage à l'insertion socioprofessionnelle réelle.



Au-delà de la gestion, le projet insiste sur le développement personnel. Le leadership et les compétences de vie (Life Skills) sont intégrés au cursus pour renforcer la confiance des participantes. Ces outils leur permettent non seulement de diriger leurs futures micro-entreprises, mais aussi de s'imposer comme des modèles au sein de leurs communautés respectives.



Le délégué intérimaire de la Jeunesse et des Sports, Djimas Nanbéroum, a salué cette initiative qui s'aligne sur la politique nationale du gouvernement. Grâce au financement de la Banque mondiale et à l'expertise du consortium Abamus-Secadev, ces femmes deviennent des actrices majeures du dividende démographique, capables de contribuer activement à l'économie locale.

