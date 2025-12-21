Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 21 Décembre 2025


L’autonomisation des femmes dans le Mandoul franchit un nouveau palier. Dans le cadre du sous-projet 4 du programme SWEDD+, une session de formation intensive s'est ouverte au profit de 176 jeunes femmes issues des six départements de la province. L'objectif : transformer leur potentiel en projets socio-économiques viables.


Mandoul : Le SWEDD+ arme 176 femmes pour l’entrepreneuriat et le leadership


 

La formation se concentre sur les aspects critiques de la création d'entreprise. Les bénéficiaires apprennent à structurer leurs idées (montage de projet) et surtout à maîtriser les démarches complexes de recherche de financement. Comme l'a souligné le coordonnateur de terrain, Mbailassem Aymard, cette maîtrise technique est le "tremplin" nécessaire pour passer de l'apprentissage à l'insertion socioprofessionnelle réelle.

 

Au-delà de la gestion, le projet insiste sur le développement personnel. Le leadership et les compétences de vie (Life Skills) sont intégrés au cursus pour renforcer la confiance des participantes. Ces outils leur permettent non seulement de diriger leurs futures micro-entreprises, mais aussi de s'imposer comme des modèles au sein de leurs communautés respectives.

 

Le délégué intérimaire de la Jeunesse et des Sports, Djimas Nanbéroum, a salué cette initiative qui s'aligne sur la politique nationale du gouvernement. Grâce au financement de la Banque mondiale et à l'expertise du consortium Abamus-Secadev, ces femmes deviennent des actrices majeures du dividende démographique, capables de contribuer activement à l'économie locale.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

L’Assemblée nationale rejette des accusations portées contre le Tchad devant la CPI

L’Assemblée nationale rejette des accusations portées contre le Tchad devant la CPI

​Tchad : MARA Groupe, société de courtage agricole, lance officiellement ses activités ​Tchad : MARA Groupe, société de courtage agricole, lance officiellement ses activités 21/12/2025

Populaires

​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements

20/12/2025

N'djamena : une chute de moto à grande vitesse fait deux blessés à Sabangali

20/12/2025

Tchad : remaniement d’ampleur dans les Forces spéciales antiterroristes

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter