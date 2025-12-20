Alwihda Info
TCHAD

N'djamena : une chute de moto à grande vitesse fait deux blessés à Sabangali


Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Décembre 2025



N'djamena : une chute de moto à grande vitesse fait deux blessés à Sabangali
Un incident s’est produit cette nuit du 20 décembre 2025 à Sabangali, dans le 3ème arrondissement de N’Djamena, où une moto a subitement pris feu après la chute de ses deux occupants. Selon des témoins, ces derniers roulaient à grande vitesse et seraient en état d’ivresse.

Certaines personnes présentes sur les lieux les auraient d’abord pris pour des voleurs. D’après plusieurs témoignages, les deux individus auraient tenté d’arracher un sac du côté de Moursal avant l’accident.

Le conducteur de la moto a été grièvement blessé, tandis que le second passager se trouve dans un état stable. Les deux hommes ont été pris en charge par les éléments de la police du CA3, rapidement intervenus sur les lieux. 


