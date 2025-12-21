TCHAD

Tchad : remaniement d’ampleur dans les Forces spéciales antiterroristes

Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Décembre 2025

Une centaine d'officiers supérieurs remplacés au sein des Forces spéciales antiterroristes : commandant du 4ème régiment du groupement n°1, chef de l'état-major du groupement n°2, régiment d'infanterie autonome, 2ème BN du régiment autonome, 3ème BN du régiment autonome, 2ème RN du régiment de reconnaissance, régiment fluvial DGSAT-PSI, direction de planification des opérations, centre d'instruction PSI de Moussoro, direction de la logistique, bataillon de commandement et des services, régiment de reconnaissance, direction de gestion du personnel, direction des études et de l'emploi, 1er régiment d'infanterie n°1, 2ème bataillon du 1er régiment GPT d'infanterie n°1, 3ème bataillon du 3ème régiment d'infanterie n°1, 2ème régiment du groupement n°1, état-major DGSAT/PSI, 5ème régiment du groupement n°2, commandement du 7ème régiment, groupement n°1 d'infanterie, 1er BN 8ème régiment GPT n°2 infanterie.



