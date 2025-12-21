Tchad : la Coordination des mouvements politico-militaires salue le rôle historique du Qatar pour la paix

À l’occasion de la Fête nationale de l’État du Qatar, le Coordinateur général de la Coordination générale des mouvements politico-militaires pour la défense et l’application intégrale de l’Accord de Paix de Doha, Abdel Aziz Abdallah Mohamed Kodok, a adressé un message solennel de félicitations à Son Altesse l’Émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à l’auguste leadership qatari, à son gouvernement et à l’ensemble du peuple frère du Qatar.



Dans ce message transmis aux bons soins de l’ambassadeur de l’État du Qatar auprès de la République du Tchad, Son Excellence Taleb bin Mohammed Al-Mikhnas, le Coordinateur général a exprimé ses vœux les plus chaleureux de paix, de prospérité et de rayonnement au Qatar, saluant la solidité des relations d’amitié et de fraternité entre Doha et N’Djamena.



Il a tenu à rendre un hommage appuyé au rôle historique et déterminant joué par l’État du Qatar dans le soutien aux processus de paix, la promotion du dialogue et la consolidation de la stabilité, tant sur le plan régional qu’international. Selon lui, les efforts diplomatiques remarquables du Qatar dans le règlement pacifique des conflits font de ce pays un modèle de sagesse politique et d’engagement humanitaire responsable.



Le message souligne également la profonde reconnaissance pour les positions constantes du Qatar en faveur des peuples opprimés à travers le monde, sans discrimination, ainsi que pour ses initiatives humanitaires, notamment celles menées par Qatar Charity, et son appui continu aux programmes d’aide et de développement durable, illustrant son attachement aux valeurs humaines universelles.



S’agissant du Tchad, Abdel Aziz Abdallah Mohamed Kodok a rappelé le rôle majeur du Qatar dans la réconciliation nationale, ayant contribué à une stabilité politique et sécuritaire significative, couronnée par la signature de l’Accord de Paix de Doha. Un engagement qualifié de « dette morale et historique » pour la nation tchadienne, engageant les générations présentes et futures.



Profitant de cette célébration, le Coordinateur général a exprimé l’espoir que l’État du Qatar poursuive son engagement en matière de facilitation et de médiation pour la mise en œuvre effective de l’Accord de Paix, notamment à travers le programme de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR), considéré comme un pilier essentiel pour une paix durable, la stabilité et le développement au bénéfice du peuple tchadien.