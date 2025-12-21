Alwihda Info
TCHAD

Diplomatie des Saveurs : La Chine et le Tchad célèbrent leur amitié à table


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


Ce dimanche 21 décembre 2025, N’Djamena a vibré au rythme du prestigieux Gala Gastronomique Chine – Tchad. Sous le thème évocateur « Gastronomie, Saveur, Amitié », cet événement a réuni l’Office National de Promotion du Tourisme (ONPTA), l’Ambassade de Chine et la CNPC pour une célébration inédite de la diversité culinaire.


Diplomatie des Saveurs : La Chine et le Tchad célèbrent leur amitié à table


 

Un pont culturel entre Pékin et N’Djamena


L'événement, coordonné par le Solux Hôtel, a offert un véritable voyage gustatif. Entre les épices du terroir tchadien et la finesse de la cuisine ancestrale chinoise, le gala a démontré que l'art culinaire est un langage universel. Ce partage de saveurs symbolise la solidité de la relation sino-tchadienne, ancrée dans le respect mutuel des traditions.




L’ONPTA : Ambassadeur du patrimoine tchadien

 

Fidèle à sa mission, l’ONPTA a profité de cette vitrine internationale pour promouvoir la richesse de l’artisanat et des arts de la table du Tchad. Plus qu'un repas, ce gala a été l'occasion de rappeler que le Tchad est une destination touristique riche d'une histoire conviviale, capable de séduire les palais les plus exigeants du monde.




La gastronomie au service du rayonnement

 

Ce gala s'inscrit dans une dynamique de promotion du "Label Tchad". En associant les grandes institutions chinoises à la mise en valeur des produits locaux, les autorités renforcent l'attractivité du pays et ouvrent de nouvelles perspectives pour le secteur de la restauration et de l'hôtellerie de luxe à N'Djamena.

