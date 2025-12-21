Alwihda Info
TCHAD

Ouaddaï : Le canton Modjobok mise sur sa jeunesse pour transformer l'école


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 21 Décembre 2025


La localité de Mourra a accueilli, ce samedi, le lancement d'une vaste campagne de suivi et de sensibilisation scolaire portée par le Comité des jeunes du canton Modjobok. Sous le haut patronage des autorités administratives et traditionnelles, cet événement marque le début d'une année scolaire 2025-2026 placée sous le signe de l'excellence et de l'engagement citoyen.


L'initiative menée par Abdoulaye Tahir Malik et son équipe ne se limite pas à des discours. Il s'agit d'un véritable plan d'action pour le développement local. En exhortant les parents à envoyer massivement leurs enfants à l'école, le comité prépare la relève intellectuelle de la région. Le vice-président Abdelazize Hassan a d'ailleurs insisté sur le fait que l'école est l'unique garantie d'un avenir stable pour la jeunesse d'Amlayouna.

 

Un accent particulier a été mis sur le rôle des mères dans le suivi scolaire. Pour Samira Abdoulaye, secrétaire adjointe chargée de l'éducation, l'implication des femmes est le moteur du maintien des enfants à l'école. Ce message fort vise à réduire le décrochage scolaire et à assurer une surveillance quotidienne des apprentissages au sein des foyers.

 

Avec un taux de réussite exceptionnel de 88 %, l'école de Mourra s'impose comme un modèle. Pour encourager cette dynamique, la cérémonie s'est clôturée par la remise de prix aux cinq meilleurs élèves de chaque classe. Comme l'a souligné le Sous-préfet Bechir Nassir Kikin, ces récompenses sont essentielles pour motiver les élèves à devenir les futurs cadres dont le Tchad a besoin.



