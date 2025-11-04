Alwihda Info
TCHAD

Tchad : surcharge électrique à N'Djamena, un opérateur économique voit ses projets menacés


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 4 Novembre 2025


Malgré la destruction de ses équipements et des dossiers cruciaux, l'entrepreneur se bat pour reconstituer son travail, démontrant une détermination face aux aléas.

Cet incident survient à un moment crucial pour cet entrepreneur. Durant plusieurs mois, il a travaillé sans relâche sur un portefeuille de plus de trente projets d'envergure nationale. Le montant total de ces investissements est estimé à plus de 121,2 milliards de FCFA, avec un objectif ambitieux : créer plus de cinq cent mille (500 000) emplois directs au Tchad dans un délai de cinq ans.

Tous les dossiers techniques et financiers de ces projets, piégés dans les appareils calcinés, étaient menacés de disparition. Rien ne semble pourtant pouvoir décourager cet opérateur. Bien déterminé à participer au Forum de Dubaï, prévu du 10 au 11 novembre, il a immédiatement entrepris de renouveler son matériel. Son objectif est de reconstituer l'intégralité de ses documents avant le 5 novembre, une course contre la montre pour sauver des mois de travail, et une vision stratégique pour le pays.

Contexte sécuritaire inquiétant du réseau électrique

Ce dysfonctionnement n'est malheureusement pas un cas isolé et intervient dans un contexte marqué par des incidents électriques dramatiques. Il faut rappeler qu'à la date du 31 octobre, un court-circuit survenu à Atrone, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena, a provoqué un incendie ravageur. Le bilan est tragique : une famille entière, composée du père, de la mère et de leurs deux enfants, a péri dans les flammes. Ces événements successifs soulèvent des questions pressantes sur la sécurité et la fiabilité du réseau électrique dans la capitale tchadienne.

Face à l'adversité, la résilience de cet opérateur économique force le respect. Alors que ses ambitions pour le Tchad ont frôlé la catastrophe, sa détermination à se relever en un temps record, et à porter son projet sur la scène internationale de Dubaï, est un signal fort. Une telle ténacité, dans un environnement des affaires déjà semé d'embûches, mérite d'être saluée. L'enjeu dépasse désormais son propre destin ; il s'agit aussi de celui des centaines de milliers d'emplois qu'il porte en lui.


