TCHAD

60 Ans de l’ENSTP : Le Fleuron de l’Ingénierie Tchadienne célèbre son Jubilé de Diamant


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 20 Décembre 2025


Le vendredi 19 décembre 2025, le Ministère des Affaires Étrangères a accueilli une cérémonie de haute portée historique : le 60ème anniversaire de l’École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP). Placée sous le haut patronage du Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, cette célébration a réuni le gotha politique, militaire et diplomatique du pays.


  Le 19 décembre 2025, le Président de la République Mahamat Idriss Deby Itno a placé sous son haut patronage la cérémonie marquant le 60ème anniversaire de l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP). Organisée par le Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et d'Entretien Routier, l'événement s'est déroulé au Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger.

 

La cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités de premier plan, notamment :
  • Leaders religieux et coutumiers
  • Membres du gouvernement
  • Présidents des grandes institutions de la République
  • Officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité
  • Chefs des missions accréditées au Tchad

 

Dans son discours, Pr. Koina Rodoumta, directeur général de l'ENSTP et président du comité d'organisation, a rappelé la mission de l'école, qui est d'assurer la formation initiale et continue des cadres dans les domaines suivants :
  • Génie civil
  • Génie rural
  • Aménagement du territoire
  • Urbanisme
  • Habitat
Il a souligné l'importance de mener des recherches appliquées dans les sciences et techniques de l'ingénieur.

 

Le Ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, a évoqué l'importance de l'héritage de l'ENSTP tout en appelant à anticiper les défis futurs. Il a déclaré qu'un des objectifs majeurs de la vision quinquennale de développement des infrastructures de transport était de construire 7 000 kilomètres de routes d'ici 2029.

 

Le Ministre d'État, Dr Tom Erdimi, représentant le Chef de l'État, a salué la volonté politique qui a transformé le paysage de l'enseignement supérieur, avec la création d'une vingtaine d'universités, d'instituts nationaux, et d'écoles normales supérieures. Il a également loué la transformation de l'ENSTP, qui lui a permis d'élargir sa mission.

 

Depuis sa création en 1965, l'ENSTP a formé 34 promotions d'ingénieurs des travaux, ainsi que 7 promotions d'ingénieurs de conception avec le grade de master. De plus, plusieurs thèses de doctorat ont été soutenues et publiées dans des revues scientifiques.

 

La cérémonie s'est clôturée par la remise de distinctions spéciales et une visite des stands par les officiels, soulignant l'importance de cet anniversaire et l'engagement continu de l'ENSTP envers l'éducation et la formation technique au Tchad.


Tchad - Protection Sociale : Vers une gestion modernisée du Fonds National de Solidarité

