Économie et Finance

Le FMI salue les performances économiques du Tchad et encourage la poursuite des réformes


Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Décembre 2025


Le Fonds monétaire international (FMI) a salué les avancées significatives de l’économie tchadienne à l’issue de la première revue du programme appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC), conclue avec les autorités tchadiennes.


Selon le communiqué publié le 19 décembre 2025, l’activité économique demeure robuste, soutenue par la dynamique du secteur non pétrolier. Le FMI note également une forte baisse de l’inflation, devenue négative début 2025, traduisant une amélioration notable du pouvoir d’achat des ménages.


L’institution financière internationale se félicite des résultats globalement satisfaisants du programme à fin juin 2025, avec le respect de l’ensemble des critères de réalisation quantitatifs et l’atteinte de deux des trois objectifs indicatifs. Les recettes budgétaires ont été conformes aux projections, tandis que les autorités ont poursuivi leurs efforts de maîtrise des dépenses et de renforcement de la gestion des finances publiques, notamment à travers le déploiement du SIGFiP.


Le FMI a également reconnu que le budget 2026, récemment adopté par l’Assemblée nationale, est pleinement conforme aux objectifs et à la conditionnalité du programme, soulignant la volonté des autorités de dégager un espace budgétaire accru pour les investissements structurants et sociaux, grâce à l’augmentation des recettes non pétrolières et à la maîtrise de la masse salariale.


Encourageant la poursuite des réformes, le FMI estime que les perspectives économiques du Tchad demeurent globalement positives, sous réserve de la mise en œuvre effective du Plan national de développement (PND – Tchad Connexion 2030) et d’un environnement extérieur favorable.


