Sécurité Routière : À N'Djamena, l'État dit "Non" à l'alcool au volant pour les fêtes

Le 19 décembre 2025, dans le cadre des festivités de fin d’année, le ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, via l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER), a lancé une campagne de sensibilisation intitulée « Alcool au volant : une conduite sans alcool, une fête joyeuse ». Cette initiative se déroulera jusqu'au 31 décembre au niveau du pont de la Refondation, un carrefour stratégique reliant les 6ᵉ, 7ᵉ et 9ᵉ arrondissements de la capitale.
L’objectif principal de cette campagne est d’alerter les usagers sur les dangers de la conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de drogues. Elle vise à :
- Réduire le nombre d’accidents
- Promouvoir une conduite responsable à l'échelle nationale
Le Secrétaire général du ministère des Transports, Dilhoulnet Laurent, a souligné l'urgence de la situation, en précisant que le comportement humain est un facteur majeur d’accidents. Il a déclaré : « Un verre de trop peut coûter la vie. Il vaut mieux préserver sa vie que de consommer ce verre supplémentaire. »
La campagne a également reçu l'appui des autorités locales. Mme Zeneba Édith, Maire du 6ᵉ arrondissement, a mis en lumière la spécificité de cette zone, où le taux d’alcoolisme est plus élevé par rapport à d’autres secteurs. Elle a exprimé l'importance de la sensibilisation : « Nous avons besoin de citoyens valides ; sans eux, nos arrondissements ne peuvent avancer. La lutte contre l’alcoolisme, c’est préserver nos forces vives. »
Cette opération de terrain inclut :
- Distribution de brochures
- Échanges directs avec les conducteurs
- Messages de prévention