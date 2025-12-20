









TCHAD Sécurité Routière : À N'Djamena, l'État dit "Non" à l'alcool au volant pour les fêtes

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 20 Décembre 2025



Le ministère des Transports et l'ONASER ont lancé, ce vendredi 19 décembre 2025, une offensive contre l'insécurité routière. Sous le cri de ralliement « Une conduite sans alcool, une fête joyeuse », les autorités occupent le terrain pour prévenir les drames de la route.





Le 19 décembre 2025, dans le cadre des festivités de fin d’année, le ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, via l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER), a lancé une campagne de sensibilisation intitulée « Alcool au volant : une conduite sans alcool, une fête joyeuse ». Cette initiative se déroulera jusqu'au 31 décembre au niveau du pont de la Refondation, un carrefour stratégique reliant les 6ᵉ, 7ᵉ et 9ᵉ arrondissements de la capitale. L’objectif principal de cette campagne est d’alerter les usagers sur les dangers de la conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de drogues. Elle vise à : Réduire le nombre d’accidents

Promouvoir une conduite responsable à l'échelle nationale Le Secrétaire général du ministère des Transports, Dilhoulnet Laurent, a souligné l'urgence de la situation, en précisant que le comportement humain est un facteur majeur d’accidents. Il a déclaré : « Un verre de trop peut coûter la vie. Il vaut mieux préserver sa vie que de consommer ce verre supplémentaire. » La campagne a également reçu l'appui des autorités locales. Mme Zeneba Édith, Maire du 6ᵉ arrondissement, a mis en lumière la spécificité de cette zone, où le taux d’alcoolisme est plus élevé par rapport à d’autres secteurs. Elle a exprimé l'importance de la sensibilisation : « Nous avons besoin de citoyens valides ; sans eux, nos arrondissements ne peuvent avancer. La lutte contre l’alcoolisme, c’est préserver nos forces vives. » Cette opération de terrain inclut : Distribution de brochures

Échanges directs avec les conducteurs

Messages de prévention Elle vise à marquer les esprits durant cette période de célébrations, où les tentations de consommation peuvent augmenter et ainsi accentuer les risques sur la route. Conclusion Cette campagne représente un effort collectif pour assurer la sécurité routière et préserver la vie des citoyens pendant la période des fêtes, en promouvant une culture de responsabilité au volant. Le 19 décembre 2025, dans le cadre des festivités de fin d’année, le ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, via l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER), a lancé une campagne de sensibilisation intitulée « Alcool au volant : une conduite sans alcool, une fête joyeuse ». Cette initiative se déroulera jusqu'au 31 décembre au niveau du pont de la Refondation, un carrefour stratégique reliant les 6ᵉ, 7ᵉ et 9ᵉ arrondissements de la capitale.L’objectif principal de cette campagne est d’alerter les usagers sur les dangers de la conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de drogues. Elle vise à :Le Secrétaire général du ministère des Transports, Dilhoulnet Laurent, a souligné l'urgence de la situation, en précisant que le comportement humain est un facteur majeur d’accidents. Il a déclaré : « Un verre de trop peut coûter la vie. Il vaut mieux préserver sa vie que de consommer ce verre supplémentaire. »La campagne a également reçu l'appui des autorités locales. Mme Zeneba Édith, Maire du 6ᵉ arrondissement, a mis en lumière la spécificité de cette zone, où le taux d’alcoolisme est plus élevé par rapport à d’autres secteurs. Elle a exprimé l'importance de la sensibilisation : « Nous avons besoin de citoyens valides ; sans eux, nos arrondissements ne peuvent avancer. La lutte contre l’alcoolisme, c’est préserver nos forces vives. »Cette opération de terrain inclut :Elle vise à marquer les esprits durant cette période de célébrations, où les tentations de consommation peuvent augmenter et ainsi accentuer les risques sur la route.Cette campagne représente un effort collectif pour assurer la sécurité routière et préserver la vie des citoyens pendant la période des fêtes, en promouvant une culture de responsabilité au volant.





Dans la même rubrique : < > 60 Ans de l’ENSTP : Le Fleuron de l’Ingénierie Tchadienne célèbre son Jubilé de Diamant Mines : L'Algérie et le Tchad scellent une alliance stratégique à Alger Tchad - Sénat : Vers la ratification de l'amnistie générale pour Mahamat Zène Bada Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)