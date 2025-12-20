Alwihda Info
TCHAD

Mines : L'Algérie et le Tchad scellent une alliance stratégique à Alger


Alwihda Info | Par - 20 Décembre 2025


Le secteur minier africain se renforce. Ce jeudi 18 décembre 2025, une délégation tchadienne de haut niveau, conduite par la Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, a tenu une séance de travail décisive à Alger avec son homologue algérienne, Mme Karima Bekir Tafer, Secrétaire d’État chargée des mines.


Image : Algérie Aujourd'hui
Image : Algérie Aujourd'hui


 

 Un partage d'expertise sur toute la chaîne de valeur

 

L'Algérie, forte de son expérience avec le groupe Sonarem, s'est dite prête à accompagner le Tchad dans la structuration de son industrie minière. Les discussions ont porté sur des domaines techniques pointus :

  • Recherche Géologique : Appui de l'ASGA et de l'ORGM pour la cartographie et l'inventaire des ressources.

  • Exploitation : Mécanismes de gestion et de contrôle via l'ANAM (Agence nationale des activités minières).




Vers un cadre juridique attractif et souverain

 

Mme Karima Bekir Tafer a présenté la nouvelle vision algérienne qui modernise le cadre institutionnel du secteur. Pour le Tchad, l'enjeu est de s'inspirer de ces réformes pour :

  • Sécuriser les investissements étrangers tout en protégeant les intérêts nationaux.

  • Numériser la gestion des titres miniers pour plus de transparence.

  • Intégrer les normes environnementales dans l'activité industrielle.




Formation et Souveraineté

 

La délégation tchadienne a manifesté un intérêt particulier pour la formation des cadres et l'organisation administrative. En s'appuyant sur le savoir-faire algérien, l'Entreprise nationale tchadienne d’exploitation minière espère accélérer sa montée en puissance, passant d'une exploitation artisanale à une industrie structurée et génératrice de richesses.

Peter Kum
Peter Kum


