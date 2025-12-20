Mines : L'Algérie et le Tchad scellent une alliance stratégique à Alger

Un partage d'expertise sur toute la chaîne de valeur
L'Algérie, forte de son expérience avec le groupe Sonarem, s'est dite prête à accompagner le Tchad dans la structuration de son industrie minière. Les discussions ont porté sur des domaines techniques pointus :
Recherche Géologique : Appui de l'ASGA et de l'ORGM pour la cartographie et l'inventaire des ressources.
Exploitation : Mécanismes de gestion et de contrôle via l'ANAM (Agence nationale des activités minières).
Vers un cadre juridique attractif et souverain
Mme Karima Bekir Tafer a présenté la nouvelle vision algérienne qui modernise le cadre institutionnel du secteur. Pour le Tchad, l'enjeu est de s'inspirer de ces réformes pour :
Sécuriser les investissements étrangers tout en protégeant les intérêts nationaux.
Numériser la gestion des titres miniers pour plus de transparence.
Intégrer les normes environnementales dans l'activité industrielle.
Formation et Souveraineté
La délégation tchadienne a manifesté un intérêt particulier pour la formation des cadres et l'organisation administrative. En s'appuyant sur le savoir-faire algérien, l'Entreprise nationale tchadienne d’exploitation minière espère accélérer sa montée en puissance, passant d'une exploitation artisanale à une industrie structurée et génératrice de richesses.