









ACTUALITES Tchad : Star Oil Tchad et Airtel Money s'allient pour accélérer l'inclusion financière

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Novembre 2025



La signature du partenariat entre les sociétés Star Oil Tchad et Airtel Money a eu lieu ce mercredi 5 novembre 2025, au quartier Bololo dans le 2ème arrondissement de N'Djamena. Cette signature a marqué une étape décisive dans la digitalisation des services au Tchad. En présence d'officiels notamment du Directeur Général de Star Oil Tchad, Monsieur Serigne Momar Dieye, du Directeur de Airtel Money, Monsieur Mulopo Alphonse, et des proches collaborateurs et partenaires, cette alliance s’est inscrite dans une vision claire : celle d’un développement construit par l’innovation, la proximité et la coopération. Star Oil Tchad et Airtel Tchad ont officialisé la signature d’un partenariat stratégique, inaugurant le déploiement du service Airtel Money au sein du réseau des stations-services Star Oil, à commencer par la station emblématique de Bololo.

‎Une Ambition Commune : Simplifier le Quotidien par l'Innovation Pour le Directeur Général de Star Oil Tchad, M. Serigne Momar Dieye : ‹‹ implanté en 2023 et se positionnant comme un acteur national dynamique, cette alliance s’inscrit dans une vision claire : celle d’un développement construit par l’innovation, la proximité et la coopération ››. Membre du Groupe Star Oil, l’un des douze premiers distributeurs pétroliers en Afrique, l’entreprise poursuit son objectif d'assurer une couverture géographique optimale dans 19 stations avec les prochaines ouvertures annoncées à Guelendeng et Abéché.

‎

‎En s'associant à Airtel Money, leader de la finance digitale au Tchad, les deux entités partagent une ambition sociétale forte : simplifier le quotidien des tchadiens grâce à la digitalisation financière .



‎« La signature que nous apposons aujourd'hui n'est pas un simple accord commercial, mais l'expression d'une ambition partagée : simplifier le quotidien des tchadiens grâce à la digitalisation financière », a souligné le Directeur Général de Star Oil Tchad.

‎Les Stations Star Oil Tchad, nouveaux pôles de services financiers Le mobile money, qui domine le marché en Afrique, est un levier majeur d'inclusion financière. Ce partenariat rapproche concrètement la technologie du quotidien des citoyens en transformant les stations-service Star Oil en véritables centres de services de proximité, fiables et sécurisés.



‎Concrètement, selon les explications détaillées par le Directeur de Airtel Money, l’intégration d'Airtel Money permet aux clients de diversifier leurs moyens de paiement dans les stations de services, allant au-delà du cash ou des cartes pétrolières. Ils pourront désormais : ‎Payer leur carburant ou leurs achats en boutique via Airtel Money ;

‎Recharger leur compte Airtel Money ;

Effectuer des dépôts et retraits directement en station, dans un environnement sécurisé et familier ;

Retirer leur argent issu de transferts internationaux via Airtel Money, sans frais additionnels ; et

Payer sans stress en scannant simplement un QR Code.

‎Vers un Tchad connecté, inclusif et sécurisé ‎Cette synergie exceptionnelle vise à bâtir un réseau de services financiers accessibles à tous, du centre-ville aux zones rurales, grâce à l'ancrage national de Star Oil Tchad et à la technologie d'Airtel Money.



‎Un engagement majeur a été pris envers la clientèle : garantir des frais justes, clairs et transparents. Les partenaires ont assuré que les frais appliqués seront strictement conformes à ceux définis par Airtel Money, écartant toute sur-tarification ou frais injustifiés.



‎Ce projet est le fruit d’un engagement et d’une collaboration exemplaire des équipes d'Airtel Tchad et de Star Oil Tchad. Il ouvre la voie à un avenir où chaque tchadien pourra gérer son argent simplement, rapidement et en toute sécurité.



‎Airtel Money – Simple, rapide et sécurisé. Sans frontières.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Atelier de Formation sur l'Utilisation des Images par le Volet des Standards des Ménages (EHCVM) Tchad : Le Paysage Aouk-Keïta, un patrimoine naturel à préserver The Evolution of Premium Financial Data Marketplaces Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)