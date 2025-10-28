Tchad : Atelier de Formation sur l'Utilisation des Images par le Volet des Standards des Ménages (EHCVM)

Dans le cadre du Projet d’Harmonisation des Statistiques en Afrique Centrale, un atelier de formation sur l’utilisation des images liées aux Standards des Ménages (EHCVM) s’est tenu à N’Djamena du 27 au 31 octobre 2025. Cet événement vise à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gestion et l’utilisation des données pour une meilleure prise de décision dans la région.





Le pilotage des systèmes statistiques dans les pays de la CEMAC

Monsieur Nicolas Beyeme Nguema, le commissaire de la CEMAC, déclare que le programme de la CEMAC (STAT-CEMAC) est désormais entré dans sa phase de croisière avec la mise en œuvre du projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (HISWACA), financé par la Banque mondiale. Il remercie très sincèrement la Banque mondiale pour son appui constant, tant technique que financier, en faveur du renforcement des systèmes statistiques dans les pays de la CEMAC.



C’est ainsi que la première réunion du comité de pilotage du projet statistique, tenue à Djibloho en septembre 2025, a permis aux directeurs généraux des Instituts Nationaux de la Statistique (INS) de valider le calendrier harmonisé CEMAC pour la réalisation de l’EHCVM. Il exhorte l’ensemble des INS des pays membres de la CEMAC à ne ménager aucun effort pour le respect de ce calendrier, afin que cette première opération statistique coordonnée à l’échelle communautaire soit une réussite exemplaire.



La Banque mondiale engagée aux côtés des pays participants de la CEMAC

Monsieur Farouk Mollah Banna, le représentant de la Banque mondiale au Tchad, déclare que la Banque mondiale reste pleinement engagée aux côtés des pays participants et des commissions de la CEMAC et de l’UEMOA pour accompagner le renforcement des capacités statistiques nationales et régionales. Il est convaincu que des systèmes statistiques robustes et performants sont essentiels pour éclairer la prise de décision, suivre les objectifs de développement durable et promouvoir une croissance inclusive et équitable dans les pays. Pour finir, il exprime à nouveau toute sa gratitude à l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation de cet atelier et rassure du soutien continu de la Banque mondiale.



Une réforme profonde de l'appareil statistique

Le secrétaire d’État, Monsieur Ali Djadda Kampard, souligne que, sous l’impulsion du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État, les hautes autorités du pays ont engagé une réforme profonde de l’appareil statistique. Cette réforme, soutenue par des investissements accrus dans les infrastructures statistiques, la formation des cadres et la modernisation des outils de collecte et de traitement des données, traduit la volonté du gouvernement de faire de la statistique un pilier central de la planification du développement, conformément à la vision du Programme National de Développement (PND) Tchad Connexion 2030.



La disponibilité des données de qualité, axe majeur du PND