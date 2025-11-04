









AFRIQUE La BAD et la Guinée équatoriale signent un accord de financement de 58 millions d'euros pour l'inclusion et l’emploi des jeunes

Alwihda Info | Par Afdb - 4 Novembre 2025



Le projet entend améliorer la qualité et l’offre de formation afin d’accroître l’accès à l’emploi des jeunes filles et garçons équato-guinéens pour une croissance portée par le secteur privé.

Le Groupe de la Banque africaine de développement et la République de Guinée équatoriale ont signé le 30 octobre 2025, à Bata, un accord de financement de 58,61 millions d’euros en vue de la mise en œuvre de la première phase du Projet de renforcement du capital humain en appui à l'inclusion économique et sociale (PARCH 1).



Léandre Bassolé, directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique centrale et Pedro Abeso Obiang Eyang, vice-ministre des Finances et du Budget et gouverneur suppléant de la Banque pour la Guinée équatoriale, ont paraphé l’accord qui marque le retour des investissements de la Banque dans les secteurs du développement humain du pays, depuis dix ans.



Le projet entend améliorer la qualité et l’offre de formation afin d’accroître l’accès à l’emploi des jeunes filles et garçons équato-guinéens pour une croissance portée par le secteur privé.



Cette première phase prévoit notamment la formation de près de 2 000 jeunes, dont 45 % de jeunes femmes, la création de 4 500 emplois, la mise en place de 500 entreprises dirigées par des jeunes et des femmes, la construction de deux instituts polytechniques provinciaux sur cinq à Mongomo et Luba selon des standards internationaux et de durabilité climatique. Le projet mobilisera également le secteur privé à travers des opportunités de stages au profit des jeunes formés, la mise en place d’incubateurs et des fonds d’appui à l’entrepreneuriat.



« Ce projet fait le pont entre les infrastructures construites au cours des dernières décennies et les compétences nécessaires pour les faire vivre, les entretenir et les transformer en richesses durables. En formant une jeunesse qualifiée et entreprenante, la Guinée équatoriale crée les conditions d’une prospérité partagée, où le savoir devient la première ressource du pays », a déclaré M. Bassolé.



« Ce financement représente un investissement stratégique dans l'avenir de notre jeunesse. En développant les compétences de nos jeunes dans des secteurs porteurs, nous jetons les bases d'une économie diversifiée et résiliente, capable de créer des opportunités durables pour tous les Équato-Guinéens », a affirmé pour sa part, M. Obiang Eyang.



D’un coût total de 73, 27 millions d’euros, le projet sera également financé par une contrepartie du gouvernement équatoguinéen de 14,65 millions d’euros.



Au 30 août 2025, le portefeuille en cours du Groupe de la Banque en Guinée équatoriale comporte cinq opérations pour six instruments totalisant un montant d’engagements nets d’environ 85,6 millions d’euros. La répartition des engagements par secteur est la suivante : 65 % pour l’agriculture, y compris la pêche, 34 % pour la gouvernance, et 0,69 % pour la communication (TIC) et 0,55% l’énergie.





Dans la même rubrique : < > Burkina : le président Ibrahim Traoré échange avec l’ancien président sud-africain Jacob Zuma Burkina : le président Ibrahim Traoré échange avec l’ancien président sud-africain Jacob Zuma Burkina : le Premier ministre échange avec une délégation d’Afrodescendants Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)